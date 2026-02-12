Непобежденный российский боец ММА Мовсар Евлоев раскритиковал Диего Лопеса за провальный реванш с Александром Волкановски за пояс в полулегком весе на UFC 325.

Александр Волкановски против Диего Лопеса globallookpress.com

«Мерфи победил в своем последнем бою, благодаря хорошему плану, а потом он должен был драться за титул, но UFC снова отдали титульный бой Диего. И что потом?

Лопес не показал ничего нового, ничего не изменилось с момента первого боя за титул с Волкановски. Не было никаких причин снова давать ему шанс на пояс. Мы все это знаем, и UFC тоже знает. Теперь мы с Мерфи будем делить первое место в борьбе за титул»

Реванш Волкановски с Лопесом проходил 1 февраля в Австралии. Тогда Александр во второй раз победил Диего единогласным решением судей и защитил пояс чемпиона UFC в полулегком весе.