Андре Бенкей, тренер бывшего претендента на титул UFC в среднем весе Пауло Косты, рассказал, в чем у его подопечного преимущество перед непобежденным Азаматом Мурзакановым.

Пауло Коста globallookpress.com

«Азамат крепкий орешек. У него хорошая скорость, но для своей весовой категории он невысокого роста. Это не сыграет нам на руку, потому что по скорости мы с ним будем равны, хотя Пауло все будет иметь небольшое преимущество. Мурзаканов бьет очень сильно, но он однобокий. Он слишком сильно полагается на этот удар. Большинство его нокаутов строятся вокруг одного удара. Качественная работа над скоростью и передвижением сильно его расстроит»

Коста дебютирует 11 апреля на турнире UFC 327 в полутяжелом весе в поединке с Азаматом Мурзакановым, занимающим шестое место в рейтинге.