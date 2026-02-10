Американский боец ММА Алджамейн Стерлинг вызвался быть запасным в поединке Мовсара Евлоева и Лерона Мерфи в рамках полулегкого веса на турнире UFC в Лондоне 21 марта.

Алджамейн Стерлинг globallookpress.com

«Я пытаюсь заявить о себе, чтобы стать запасным бойцом лондонского карда. Мовсар один из самых ненадежных бойцов, который сорвал несколько боев подряд.

Иногда его соперники тоже не выходили на бой, но обычно это он все срывал. Так что я бы не отказался вернуться в Великобританию с командой и навестить там своих бабушку с дедушкой и двоюродных братьев и сестер.

Думаю, это было бы круто. Конечно, сгонять вес отстой. Но если у меня будет возможность сразиться с кем-то из этих парней и победить, то, думаю, я получу еще один шанс на титульный бой задолго до того, как он станет неизбежным»

Стерлинг занимает пятую строчку в рейтинге полулегкого веса. В предыдущем бою в августе прошлого года он одолел по очкам Брайана Ортегу.