Глава UFC Дана Уайт опроверг утечку информации о бое с участием экс-чемпиона легкого и полулегкого дивизиона Конора Макгрегора и Колби Ковингтона в Белом доме.

Конор Макгрегор globallookpress.com

«Слух о бое Макгрегора и Ковингтона в Белом доме полная чушь. Завтра состоится совещание по организации поединков в Белом доме. Менеджер UFC Мик Мейнард прилетит завтра, и мы все обсудим. К этим выходным мы определимся с боями»

Ранее также появился слух о том, что турнир в Белом доме возглавит титульное противостояние в легком весе между обладателем временного пояса Джастином Гейджи и чемпионом категории Илией Топурией.

В со-главном событии могут встретиться Кайла Харрисон и Аманда Нуньес в женском наилегчайшем весе. Не исключено и присутствие Макгрегора. При этом ирландец точно не подерется против Чендлера, Ковингтона и Масвидаля.