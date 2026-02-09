Непобежденный российский боец Мовсар Евлоев считает, что победа над Лероном Мерфи гарантирует ему титульник в полулегком весе UFC с Александром Волкановски.

Мовсар Евлоев globallookpress.com

«Я не пытаюсь недооценивать этого парня, но думаю, что я во всем его превосхожу Мерфи. Он хорошо бьет. У него довольно хорошие навыки ударной техники, но я не вижу в нем ничего особенного. Он хорошо использует умные приемы в ударной технике, но я буду использовать свои навыки борьбы, давления и всего остального, чтобы как можно скорее победить в этом бою. Я буду драться, выиграю и тогда ни у кого не останется вопросов о том, кто претендент № 1»

Бой Евлоева и Мерфи возглавит турнир UFC в Лондоне 21 марта. Лерон, как россиянин, еще не потерпел ни единого поражения в профессиональной карьере.