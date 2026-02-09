Девятый номер рейтинга легчайшего веса UFC Марио Баутиста ответил отказом на вызов представителя топ-5 Сонга Ядонга.

Марио Баутиста globallookpress.com

«Сонг Ядонг? Нет, я хочу снова подраться с Кори Сэндхагеном. А Ядонг может еще немного подождать и переварить свое недавнее поражение»

На минувшем турнире UFC Vegas 113 Баутиста одолел удушающим приемом во втором раунде Винисиуса Оливейру. После удачного выступления американец высказался о желании провести реванш с Кори Сэндхагеном, которому проиграл досрочно в первом поединке.

Ядонг на сегодняшний день занимает пятую строчку в рейтинге легчайшего веса UFC. В последнем поединке китаец уступил единогласным решением судей Шону О’Мэлли.