Девятый номер рейтинга легчайшего веса UFC Марио Баутиста ответил отказом на вызов представителя топ-5 Сонга Ядонга.

Марио Баутиста
Марио Баутиста globallookpress.com

«Сонг Ядонг?  Нет, я хочу снова подраться с Кори Сэндхагеном.  А Ядонг может еще немного подождать и переварить свое недавнее поражение»

На минувшем турнире UFC Vegas 113 Баутиста одолел удушающим приемом во втором раунде Винисиуса Оливейру.  После удачного выступления американец высказался о желании провести реванш с Кори Сэндхагеном, которому проиграл досрочно в первом поединке.

Ядонг на сегодняшний день занимает пятую строчку в рейтинге легчайшего веса UFC.  В последнем поединке китаец уступил единогласным решением судей Шону О’Мэлли.