Накиса Бидариан, менеджер американского блогера с лицензией профессионального боксера Джейка Пола, поделился информацией о сроках возращения своего клиента на ринг, а также назвал предпочтительного соперника.

Джейк Пол globallookpress.com

«Он хочет доказать всему миру, что может победить Томми Фьюри. До боя с Джошуа у Джейка было одно поражение, и это был бой с Томми Фьюри.

Я бы хотел, чтобы этот бой состоялся, потому что, на мой взгляд, он станет отличным показателем того, как далеко продвинулся Джейк.

Вряд ли Фьюри так же сильно вырос за последние три года, как Джейк. Потому что он не сосредоточен на боксе. Я бы очень хотел, чтобы этот бой состоялся.

В Великобритании интерес к бою Джейка Пола против Томми Фьюри в интернете был выше, чем к любому бою Тайсона Фьюри за последние пять лет.

Если провести этот бой в Великобритании или где-нибудь в Европе, думаю, люди бы обезумели от восторга», — отметил менеджер Пола.