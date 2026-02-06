Временный чемпион UFC в легком весе Джастин Гейджи сообщил, что его бой с обладателем основного титула Илией Топурией будет главным событием турнира в Белом доме в июне.

Джастин Гейджи globallookpress.com

«Я думал, что бой с Топурией состоится в январе, а затем я буду драться и защищать свой пояс в карде Белого дома в июне. Но все меняется, я не могу контролировать это. Илия сделал шаг назад, однако уже объявил о возвращении. Мой поединок с Топурией возглавит кард в Белом доме. Они поставили нас выше противостояния Аманды Нуньес и Кайлы Харрисон. А ведь это самый крупный бой в женском ММА»

Напомним, что Топурия несколько месяцев назад объявил о паузе в карьере из-за судебных разбирательств с бывшей женой. На UFC 324 Гейджи победил Пимблетта по очкам в бою за временный пояс и теперь должен встретиться с Илией.