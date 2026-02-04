Доминиканский боец тяжелого веса UFC Вальдо Кортес-Акоста предложил снова ввести временный титул в связи с возможным долгим простоем действующего чемпиона категории Тома Аспиналла.

«Если я не получу бой в Мексике с Блэйдсом, то хотел бы сразиться с Волковым или Сирилом Ганом. Они тоже ждут. Полагаю, Том Аспиналл в ближайшее время не будет драться, так почему бы не ввести временный титул. Например, UFC может сказать: Вальдо, ты и Волков будете драться за временный титул, а победитель боя между Ганом и Аспиналлом сразится с кем-то из вас»

Напомним, что Аспиналл в последнем бою с Ганом в октябре получил травму глаза после тычка со стороны француза. Недавно Том перенес операцию. О сроках его восстановления пока что неизвестно.