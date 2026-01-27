По окончании турнира UFC 324 в рейтингах промоушена произошли очередные изменения. Новый временный чемпион в легком весе Джастин Гейджи поднялся на первую строчку дивизиона в категории до 70 кг.

Джастин Гейджи globallookpress.com

Таким образом, он обошел Армана Царукяна, который теперь идет вторым. Пимблетт, несмотря на поражение от Гейджи, остался на пятой позиции в ростере легковесов.

В полулегком дивизионе Джин Силва поднялся на шестое место после победы единогласным решением над Арнольдом Алленом. Британец теперь идет седьмым.

В тяжелом весе Деррик Льюис, проигравший нокаутом во втором раунде Вальдо Кортес-Акосте, опустился в ростере тяжеловесов с восьмой на десятую строчку.