Бывший двойной чемпион UFC в полутяжелом и тяжелом дивизионах Джон Джонс уверен в своей победе в потенциальном бою с Алексом Перейрой, о чем заявил в своих соцсетях.

«Я победил многих легенд из твоей страны, друг мой. Я знаю, ты хотел бы отомстить за своих соотечественников из Бразилии. Но ты бы и сам мог бы пополнить этот список. Будь осторожен в своих желаниях, Алекс»

Ранее Джонс и Перейра не раз заявляли о желании встретиться в очном поединке друг с другом на турнире UFC в Белом доме в июне этого года. Алекс сейчас является чемпионом в полутяжелом дивизионе.

В последнем бою он нокаутировал Магомеда Анкалаева. Джонс завершил карьеру в прошлом году после победы над Миочичем, однако внезапно вернулся в пул тестируемых бойцов и вновь начал тренировки.