15-й номер рейтинга среднего веса UFC Джо Пайфер заявил, что деклассирует бывшего чемпиона их дивизиона Исраэля Адесанью.

Джо Пайфер globallookpress.com

«У меня есть такая возможность, и я обязательно воспользуюсь ею. Я постараюсь быть первым, кто по-настоящему деклассирует и разгромит Адесанью. Я просто с нетерпением жду возможности проверить свои навыки. Люди уже не обращают внимания на Исраэля и не воспринимают его всерьез, потому как у него серия из трех поражений. Но он дрался против сильнейших бойцов в мире. Поэтому не стоит слишком зацикливаться на шансах и цифрах»

Бой Пайфера и Адесаньи станет главным событием вечера на турнире UFC Fight Night 271, который состоится 28 марта на Climate Pledge Arena в Сиэтле. К этой встрече Джо подходит после победы сабмишном над Абусупьяном Магомедовым.