Комментатор UFC Лаура Санко считает, что Майкл Моралес тот самый боец, кто прервет гегемонию Ислама Махачева в полусреднем дивизионе.

Майкл Моралес (слева) globallookpress.com

«Самое безумное в нем то, что по мере того, как вызовы становятся все сложнее, Моралес становится только лучше. Обычно по мере того, как вызовы становятся все сложнее, бои длятся дольше и, возможно, приходится принимать какие-то решения.

Но Майкл продолжает выглядеть просто потрясающе, а то, что он сделал с Шоном Брэди? Ведь этого никто не ожидал. Лично я считаю, что Майкл Моралес тот самый парень, который сможет дать Исламу трудный бой.

ММА так часто создают звезд, потому что нужно поймать момент и идеально рассчитать время и подбор соперников. Я думаю, было бы обидно либо ждать слишком долго, либо упустить возможность. Майкл Моралес должен получить титульный бой»

Моралес занимает третью строчку в рейтинге полусреднего веса UFC. В предыдущем бою он нокаутировал в первом раунде Шона Брэди.