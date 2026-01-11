Легендарный американский боец ММА Джон Джонс заявил, что его бой на турнире UFC в Белом доме с Алексом Перейрой не состоится.

Алекс Перейра globallookpress.com

«Перейра хочет сразиться со мной на турнире в Белом доме, но Дана Уайт не позволит этому случиться. Вообще, мне интересно посмотреть и узнать, чего хочет Дана»

Также Джонс высказался о возможном поединке Хамзата Чимаева и Алекса Перейры в полутяжелом весе, заявив, что у «Борза» неплохие шансы на победу против любого соперника в категории до 93 кг.

«Я бы с удовольствием посмотрел на Чимаева в полутяжелом весе. Думаю, он отлично справился бы с такими парнями, как Алекс Перейра и Магомед Анкалаев, а также остальными бойцами в этом дивизионе», — добавил в завершении Джонс.