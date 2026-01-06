Экс-чемпион UFC в среднем весе Майкл Биспинг назвал расклад, при котором Алекс Перейра подерется с Сирилом Ганом за временный титул в тяжелом весе.

Алекс Перейра globallookpress.com

«Если Тому Аспиналлу все-таки понадобится операция, UFC проведут промежуточный бой за временный титул, что наводит меня на мысль, что это, скорее всего, будет бой Сирила Гана против Алекса Перейры.

Джонс был бы идеальным кандидатом на такой поединок в Белом доме, однако Дана Уайт сказал, что Джон уже подводил его в прошлом. Ган хорошо смотрелся против Тома Аспиналла, он прекрасный кикбоксер.

Сирил один из тех, кто может соперничать с Томом в ловкости, скорости, быстроте, легкости на ногах и точности. Возможно, он лучше в кикбоксинге, но я отдаю Тому должное за его навыки в ММА, за его разносторонность. Но для Алекса Перейры бой с Сирилом — отличный вызов», — добавил Биспинг.