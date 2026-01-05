Претендент на временный титул UFC в легком весе Пэдди Пимблетт допустил расклад, при котором он может провести бой с чемпионом полулегкого дивизиона Александром Волкановски.

Александр Волкановски globallookpress.com

«Я слышал, что Волкановски может завершить карьеру после боя с Лопесом, в Австралии, но кто знает. Люди постоянно так говорят, а потом снова выходят драться. Думаю, если я выиграю у Гейджи, и я стану неоспоримым чемпионом, а Алекс победит Диего, то не удивлюсь, если он решит, что бой со мной — это идеальная возможность завоевать пояс в легком весе. Я не хочу драться с Волкановски, мне нравится этот парень, но он, вероятно, думает, что бой со мной его наилучший шанс взять второй пояс»

Пимблетт подерется с Гейджи на UFC 324 25 января. На следующей неделе на UFC 325 1 февраля Волкановски проведет реванш с Диего Лопесом на турнире в Австралии.