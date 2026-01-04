Экс-чемпион Strikeforce Мухаммед Лаваль раскрыл секрет, как одолеть Ислама Махачева и Хамзата Чимаева.

Ислам Махачев globallookpress.com

«Я вспоминаю Росса Пуритти, который сказал, что для того, чтобы победить Владимира Кличко, ему нужно было выйти на ринг и сразиться с Кличко так, как будто это настоящая дуэль.

Представим, что ты не можешь превзойти таких парней, как Чимаев и Махачев в технике, но в чем-то ты точно можешь их превзойти. Заставьте их сражаться с вами в более быстром темпе.

Вас могут подсечь, вас могут повалить, вас могут ударить локтем, вы можете получить синяки и ссадины, но, если вы встанете и продолжите драться, заставив их сражаться в более быстром темпе, чем они привыкли, возможно, у вас что-то получится», — добавил Лаваль.