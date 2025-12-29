Мераб Двалишвили, Джин Силва и Диего Лопес в 2025 году получили наибольшее число бонусных выплат от UFC за «выступления вечера» или «лучшие бои вечера».

Мераб Двалишвили globallookpress.com

Каждый из них в итоге дополнительно заработал по 150 тысяч долларов. Диего Лопес и вовсе получил в сентябре сразу два бонуса.

В рамках претендентского поединка в полулегком весе с Джином Силвой он одержал победу техническим нокаутом во втором раунде. Лопесу достался бонус за лучшее выступление. Также их поединок был признан «боем вечера».

Мераб Двалишвили в прошедшему году выступил 4 раза. Несмотря на поражение от Петра Яна по очкам на UFC 323, грузин также удостоился бонуса в 50 тысяч. Его противостояние с россиянином позднее было признано лучшим боем UFC в декабре.