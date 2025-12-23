Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версии WBC Деонтей Уайлдер заявил, что будет драться до 50 лет на профессиональном ринге.

Деонтей Уайлдер (слева) globallookpress.com

«У меня осталось еще лет 10 на ринге, мне всего 40. Конечно, возраст может влиять на тебя и на то, насколько ты способен двигаться, быть активным и так далее.

Финансовая стабильность тоже может быть фактором для выхода на пенсию, но если речь идет о деньгах, то нет, я готов уйти хоть сейчас. Раньше бокс не был моей мечтой. Я ничего не знал о боксе.

Я попал сюда только из-за своей дочери. Наия родилась с травмой позвоночника и нуждалась в дорогостоящем лечении. Вот и все, и я сделал то, что сделал. Так что работы еще много, и у меня впереди целая жизнь.

40 лет прекрасный возраст. Я чувствую себя отлично. Возраст — это всего лишь цифра. Все зависит от того, как вы себя чувствуете. Я прислушиваюсь к таким вещам и продолжу драться. И это не только из-за вызова Александра Усика на бой в 2026 году»

Уайлдер в последний раз дрался в июне этого года. Тогда он победил нокаутом в седьмом раунде Тайррелла Херндона.