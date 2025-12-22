Чемпион UFC в легком весе Илия Топурия не считает Джастина Гейджи явным андердогом в бою с Пэдди Пимблеттом на UFC 324.

Илия Топурия globallookpress.com

«Если Джастин победит, у UFC будут другие планы, о которых я не могу говорить сейчас. Но если бы мне предложили сразиться с Гейджи в Белом доме, я был бы очень рад. Я не знаю, насколько он способен разрушить планы UFC и Пэдди Пимблетта. Гейджи будет довольно сложно победить. Но все возможно, так что я желаю ему удачи. Если он победит, я даже не знаю, можно ли сказать, что ему повезло. Ведь тогда ему придется драться со мной, а поединок против меня нельзя назвать везением»

Бой Гейджи и Пимблетта на UFC 324 пройдет за временный титул в легком весе. Джастин подошел к этой встрече после победы над Рафаэлем Физиевым в реванше в предыдущем своем бою.