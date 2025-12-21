Экс-чемпион мира по боксу в первом среднем весе по версии WBC Тони Харрисон бросил вызов бывшему претенденту на все титулы в полусредней категории Эрролу Спенсу.

Эррол Спенс globallookpress.com

«Думаю, бой с Эрролом Спенсом понравится всем. Давайте дадим болельщикам то, что они хотят увидеть»

Харрисон в последнем своем поединке, состоявшемся 20 декабря, одолел нокаутом в четвертом раунде Брайана Чавеса. Это был первый бой для американца за 2 года.

Ранее он проиграл досрочно Тиму Цзю весной 2023 года в битве за временный титул WBO. Что касается Спенса, то он не выступал 2 года после поражения нокаутом от Теренса Кроуфорда в бою за звание абсолютного чемпиона в полусреднем весе.