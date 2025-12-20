Спортивный промоутер Эдди Хирн заявил, что бой между двумя экс-чемпионами мира по боксу в тяжелом весе Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа может состояться в начале 2026 года.

Энтони Джошуа globallookpress.com

«Мы можем сделать это прямо сейчас. Никаких промежуточных боев. Если Тайсон и Энтони готовы, нам не нужно проводить для каждого еще один бой в феврале или марте»

Джошуа сегодня на турнире в Майами нокаутировал блогера Джейка Пола в шестом раунде, после чего публично бросил вызов Тайсону Фьюри, оскорблявшего его до поединка.

Напомним, что «Цыганский король» в начале 2025 года объявил о завершении карьеры после того, как уступил Александру Усику в реванше по очкам.