Легендарный канадский боец ММА Жорж Сен-Пьер поставил Ислама Махачева на первое место среди лучших в UFC вне зависимости от весовых категорий.

Ислам Махачев globallookpress.com

«На данный момент Ислам является лучшим бойцом вне зависимости от весовой категории. Для меня среди сильнейших в этом списке были бы Ислам Махачев, после него Илия Топурия, Мераб Двалишвили и Хамзат Чимаев. И победа над Исламом Махачевым еще не означает, что ты лучший. Я считаю, что если бы он дрался с тем же Адриану Мартинсом 10 раз, то 9 раз победил бы его, но в тот раз Ислам пропустил удар, а такое может случиться»

Махачев в своей карьере выиграл 28 раз и потерпел одно поражение. В 2015 году он уступил нокаутом Адриану Мартинсу в первом раунде.