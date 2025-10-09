Бывший претендент на титул PFL в легком весе Пол Хьюз считает, что приложил недостаточно усилий в реванше с Усманом Нурмагомедовым, высказавшись об этом в своих соцсетях.

Усман Нурмагомедов globallookpress.com

«Убежден, что с него нужно было снять балл за 3 удара ниже пояса. Какой вообще смысл в правилах, если их не применять? Три попадания ниже пояса плюс еще удар головой. Но я все равно сделал недостаточно для победы над Усманом. Все снова обернулось не в мою пользу. В целом ответный поединок тоже получился близком и конкурентным. Но этого недостаточно. Если хочешь победить одного из лучших бойцов в мире на его территории, нужно выкладываться на 110 процентов. Однако у меня не получилось этого сделать. Полностью моя вина»

Пол Хьюз проиграл в минувшие выходные Усману Нурмагомедову в ответном поединке за титул чемпиона PFL единогласным решением судей.