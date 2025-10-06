По информации инсайдера и спортивного журналиста Альваро Кольменеро, действующий чемпион UFC в легком весе Илия Топурия встретится в следующем поединке с Джастином Гейджи в январе.

Илия Топурия globallookpress.com

При этом на днях Дана Уайт анонсировал, что противостояние Дэна Хукера против Армана Царукяна в ноябре в Катаре станет претендентским.

Напомним, что Топурия весной отказался от титула в полулегком весе и поднялся на дивизион выше. В битве за вакантный пояс в июне «Эль-Матадор» нокаутировал в первом раунде Чарльза Оливейру.

Гейджи сейчас занимает пятую строчку в рейтинге легкого веса. В предыдущем поединке Джастин победил в реванше единогласным решением судей Рафаэля Физиева.