Тренер Мераба Двалишвили, действующего чемпиона UFC, назвал Петра Яна наиболее приоритетным соперником для грузина после грядущего поединка с Кори Сэндхагеном.

Петр Ян и Мераб Двалишвили globallookpress.com

«Как только он одолеет Кори, он захочет снова выйти на бой. Если только у него не будет какой-нибудь травмы, но даже в этом случае я думаю, что он попытается это сделать.

Если Мераб будет здоров, то, думаю, в декабре он снова выйдет на бой. Он уже настроился на это, а когда этот человек что-то задумал, он это сделает. Двалишвили хочет замкнуть победный круг.

Когда мы пройдем Сэндхагена, я думаю, Ян будет следующим. Впрочем, если Марио Баутиста победит Умара Нурмагомедова, то это тоже неплохой вариант.

Мераб, действительно, уважает тот путь, который ему пришлось пройти, ту борьбу. Это очень похоже на то, как сам Мераб шел к титульному бою», — добавил Джон Вуд.