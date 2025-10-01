Топовый боец полулегкого дивизиона UFC Брайн Ортега поделился, как потерял сознание на весогонке в преддверии поединка с Алджамейном Стерлингом.

Брайан Ортега (слева) globallookpress.com

«Впервые в своей карьере я потерял сознание, я впал в 30-минутную кому. Я сбрасывал вес, впал в 30-минутную кому, очнулся в больнице, и мне сказали: Алджо все еще готов сразиться с тобой, если ты в форме. Оттуда я вызвал Uber, помчался на взвешивание, взвесился и сказал, что буду драться. Затем я взял месяц отпуска, но уже возвращаюсь к тренировкам. Мы ищем место для будущих боев, и мы говорим о возможном переходе в легкий вес, а сейчас просто ищем соперника»

Ортега проиграл Стерлингу по очкам 23 августа на турнире в Китае. Тогда Брайан превысил лимит полулегкого веса (66 кг) на 3,5 кг и был оштрафован на 30% от первоначального гонорара.