Бывший претендент на титул в полутяжелом весе UFC Александр Густафссон хочет начать карьеру боксера. Скандинавский боец в последнее время активно вел переговоры с организацией Misfits.

Александр Густафссон (справа) globallookpress.com

В последний раз швед дрался в июле 2022 года. Тогда он потерпел поражение нокаутом в первом раунде от Никиты Крылова. В итоге Александр завершил карьеру на серии из четырех поражений подряд в UFC.

Всего в активе шведского бойца 18 выигранных поединков при восьми поражениях в профессиональной карьере. В UFC Густафссон ноябре 2009 года.

За 13 лет Александр трижды дрался за титул чемпиона в полутяжелом весе. Однако все 3 поединка (два раза Джону Джонсу и один бой Даниэлю Кормье) скандинав проиграл.