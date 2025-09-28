Чемпион UFC в полулегком дивизионе Александр Волкановски высоко оценил шансы Джека Маддалены на досрочную победу над Исламом Махачевым.

Александр Волкановски globallookpress.com

«Посмотрите, как он с справился с Белалом. Он просто зверь в партере. Я гарантирую вам, что после этого боя его уверенность в грэпплинге и защите от тейкдаунов вышла на совершенно новый уровень.

Джек будет настоящим кошмаром. Я надеюсь, что смогу потренироваться с ним перед этим матчем. Мы точно что-нибудь придумаем. Маддалена грозное оружие. Я знаю, что Ислам не относится к этому бою легкомысленно, и он прав.

Боксерские навыки и давление, которые он может оказывать, просто невероятны. Он может прикончить Махачева. Но Ислам великолепен. Я по-прежнему считаю, что его переход в более высокий дивизион — это кошмар для многих бойцов», — отметил Маддалена.