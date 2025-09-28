Российский боец ММА Магомед Анкалаев, действующий чемпион UFC в полутяжелом весе, считает, что Алекс Перейра не вернет титул и будет нокаутирован в реванше.

Магомед Анкалаев globallookpress.com

«Наш реванш — это большая возможность для меня нокаутировать Перейру, а не его шанс вернуть пояс во втором поединке»

Первый бой Анкалаева и Перейры состоялся 9 марта. Тогда россиянин победил единогласным решением судей, отобрав титул в представителя Бразилии и нанеся ему первое поражение в категории до 93 кг.

Ответный поединок состоится 5 октября на UFC 320. Также отметим, что у бойцов накануне случился конфликт. Перейра назвал Анкалаева никчемным чемпионом и трусом.