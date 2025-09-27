Чемпион UFC в полусредней категории Джек Маддалена сравнил навыки Ислама Махачева и бывшего обладателя титула в их дивизионе Белала Мухаммада.

Джек Маддалена
Джек Маддалена globallookpress.com

«Это разные бойцы, разные вызовы.  Очевидно, что в их стиле борьбы есть некоторые сходства, но я определенно рассматриваю Ислама как совершенно другого соперника — более техничного, более сильного в стойке, так что это другой вызов, и я с нетерпением его жду.

Думаю, Махачев, скорее всего, попытается с самого начала перейти к борьбе.  Оглядываясь на бой Белала, он видит, что ошибка Белала заключалась в том, что он не перешел сразу к борьбе.  Да, я ожидаю, что в первом раунде будут тейкдауны.

Наилучший сценарий: довести дело до конца.  Я представляю, как это происходит.  Я представляю, как срываю крышу с "Мэдисон-сквер-гарден", без сомнений уничтожая лучшего бойца вне зависимости от весовой категории.  Выиграть у Махачева досрочно — это моя мечта», — добавил Маддалена.