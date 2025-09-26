Генеральный директор PFL Джон Мартин сообщил, что промоушен недоволен бывшим чемпионом в тяжелом весе Фрэнсисом Нганну.

Фрэнсис Нганну и Ренан Феррейра globallookpress.com

В ближайшее время стороны вступят в переговоры, и вполне вероятно, с камерунцем будет разорван контракт. Нганну в этом году не посетил ни одно из первых двух мероприятий PFL Africa этим летом, тем самым не выполнив свои обязательства.

Также за все время сотрудничества с лигой с 2023 года Фрэнсис провел лишь один поединок. В октябре прошлого года он победил техническим нокаутом в первом раунде Ренана Феррейру.

С тех пор Нганну больше не появлялся в октагоне, в связи с чем PFL решила снять с африканца чемпионские полномочия и разыграть в декабре вакантный титул между Вадимом Немковым и Ренаном Феррейрой.