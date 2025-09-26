Звезда смешанных единоборств Конор Макгрегор потребовал гонорар в 100 млн долларов за поединок на турнире UFC в Белом доме, написав об этом пост в соцсетях.

Конор Макгрегор
Конор Макгрегор globallookpress.com

«Хочу100 миллионов долларов за бой в Белом доме, а также 100 золотых виз в США для меня, моей семьи и друзей.  Я с нетерпением жду возможности снова порадовать любителей единоборств.  Во мне накопилось столько агрессии, и я должен ее выплеснуть.  Я буду бить сильнее и яростнее, чем когда-либо прежде.  В ходе последних подготовительных тренировок я наносил невероятно сильные удары, и мне нравится мысль о том, что я снова сделаю это вживую.  Мои удары свистят в воздухе, как ракеты!  До скорой встречи, ребята»

Макгрегор не дрался уже 4 года.  Два предыдущие поединка ирландец досрочно проиграл Дастину Порье.