Де Риддер обратился к Имавову: Отвали, я следующий в очереди на титул

Экс-чемпион ONE в двух дивизионахв грубой форме заявил , что подерется за пояс UFC в среднем весе раньше

«Я не хочу ждать. Я хочу подготовиться к титульному бою, возможно, еще до Рамадана. Если Хамзат хочет драться до Рамадана, я хочу быть готовым к этому времени. Я хочу драться прямо сейчас, и UFC хотела, чтобы я участвовал в бою в Ванкувере, так что все сложилось удачно. Имавов говорит, что следующим подерется за пояс? Нет, отвали. Я следующий.

Поединок с Эрнандесом должен был стать генеральной репетицией боя с Чимаевым из-за его борцовских навыков и того, как он любит заходить со спины. Но у нас в зале появилась новая группа чеченских ребят, так что последние пару недель я много тренировался с ними, и, конечно, я уже готовлюсь к бою за титул»

18 октября Де Риддер подерется на турнире в Ванкувере в главном событии вечера против Брендана Аллена, согласившегося заменить травмированного Энтони Эрнандеса.