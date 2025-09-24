ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Айтана БонматиАйтана Бонмати: три «Золотых мяча» подряд и статус легенды
  • 12:31
    • Далер Кузяев подпишет контракт с «Рубином» 24 сентября
  • 11:39
    • Хусанов пропустит минимум три матча «Манчестер Сити» из-за травмы
  • 13:46
    • Полина Кудерметова оказалась сильнее в поединке с Мэдиссон Инглис
  • 13:35
    • «Манчестер Юнайтед» может подписать Майка Меньяна из «Милана»
  • 12:21
    • Сборная Афганистана готова сыграть с Россией
    Де Риддер обратился к Имавову: Отвали, я следующий в очереди на титул

    Бои ММА UFC ONE FC Хамзат Чимаев Нассурдин Имавов Кайо Борральо Брендан Аллен
    Экс-чемпион ONE в двух дивизионах Рейнье Де Риддер в грубой форме заявил, что подерется за пояс UFC в среднем весе раньше Нассурдина Имавова.

    Нассурдин Имавов (слева)
    Нассурдин Имавов (слева)

    «Я не хочу ждать. Я хочу подготовиться к титульному бою, возможно, еще до Рамадана. Если Хамзат хочет драться до Рамадана, я хочу быть готовым к этому времени. Я хочу драться прямо сейчас, и UFC хотела, чтобы я участвовал в бою в Ванкувере, так что все сложилось удачно. Имавов говорит, что следующим подерется за пояс? Нет, отвали. Я следующий.

    Поединок с Эрнандесом должен был стать генеральной репетицией боя с Чимаевым из-за его борцовских навыков и того, как он любит заходить со спины. Но у нас в зале появилась новая группа чеченских ребят, так что последние пару недель я много тренировался с ними, и, конечно, я уже готовлюсь к бою за титул»

    18 октября Де Риддер подерется на турнире в Ванкувере в главном событии вечера против Брендана Аллена, согласившегося заменить травмированного Энтони Эрнандеса.

