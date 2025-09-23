ПерерывАдмирал — ЦСКАОнлайн
    Соннен о президентской кампании Макгрегора: Все это было не по-настоящему

    Бои ММА UFC Конор Макгрегор
    Ветеран ММА Чейл Соннен высмеял президентскую предвыборную кампанию бывшего чемпиона UFC в двух дивизионах Конора Макгрегора, представляющего Ирландию.

    Конор Макгрегор
    Конор Макгрегор

    «Конор Макгрегор отказался от своих планов стать президентом Ирландии. У тут есть одна проблема, Конор никогда и не думал баллотироваться на пост президента Ирландии. Конор, ты не приостановил кампанию, потому что у тебя нет никакой кампании. Ты не вернул собранные средства и не сказал своим сторонникам: может быть, в следующий раз. Никаких собранных средств нет. Сторонников не было. Это все было не по-настоящему»

    Макгрегор ранее неоднократно заявлял, что планирует баллотироваться на пост президента Ирландии в 2025 году. Однако на днях Конор отказался участвовать в выборах.

