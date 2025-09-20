Тилл обратился к Ромеро: Выходи на ринг и твоя голова окажется на канвасе

Бывший претендент на титул UFC в полусреднем весе бросил вызов именитому ветерану ММА, предложив ему провести боксерский поединок.

«Думаешь, мне есть до тебя дело? Если хочешь, выходи на боксерский ринг, и я оставлю твоя жирная голова окажется на канвасе. На самом деле, мне сказали перестать вызывать на бой таких старых как ты. Йоэль, ты пенсионер. Даже не называй меня по имени, бездельник»

Тилл в прошлом месяце в дебютном боксерском бою нокаутировал в первом раунде бывшего чемпиона UFC в среднем весе Люка Рокхолда. 48-летний Ромеро 2 недели назад в рамках кулачной лиги также одержал быструю досрочную победу.

Йоэль в прошлом бывший претендент на титул UFC в среднем весе. Также в Bellator кубинец дрался за пояс в полутяжелом дивизионе с Вадимом Немковым, но проиграл ему по очкам.