Бывший чемпион UFC в легкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов рассказал, кого считает своими кумирами в смешанных единоборствах.

Хабиб Нурмагомедов (справа) globallookpress.com

«Когда я вырос, таких бойцов было трое. Мне было 16 лет, и все они находились пике. Это были Федор Емельяненко, Маурисио "Сегун" Руа и Жорж Сен-Пьер. Они были на пике в то время. Они были чемпионами UFC и Pride. Я вырос, наблюдая за их боями. Когда я впервые познакомился с ними, это было очень волнительно и эмоционально, потому что я рос, наблюдая за каждым из них»

Напомним, что Хабиб завершил карьеру в 2020 году после победы над Джастином Гейджи удушающим приемом во втором раунде. В активе россиянина 29 выигранных поединков и ни одного поражения в ММА.