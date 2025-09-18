Бой Джейка Пола и «Танка» Дэвиса перенесен из Атланты в Майами

Выставочный боксерский поединок между блогероми чемпионом мира в легком весе по версии WBAсостоится в Майами, а не в Атланте.

Дата противостояния та же: 14 ноября. Причиной смены места боя стал запрет атлетической комиссии штата Атланты проводить поединок, в котором разница в весе между соперниками достигает больше 30 кг.

Напомним, что «Танк» Дэвис выступает в категории до 61 кг. Вес Джейка Пола в преддверии последних боев с Хулио Сезаром и Майком Тайсоном составлял порядка 105 кг.

Оба этих поединка блогер выиграл единогласным решением судей. Последний бой Джервонта против Лаймонта Роуча завершился вничью.