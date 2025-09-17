ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Геннадий Головкин хочет возобновить карьеру в боксе

    Бои Бокс WBC WBO WBA IBF Сауль Альварес Геннадий Головкин
    Легендарный боксер из Казахстана Геннадий Головкин, экс-чемпион мира в средней весовой категории, заявил о желании вернуться на профессиональный ринг.

    Сауль Альварес и Геннадий Головкин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Сауль Альварес и Геннадий Головкин

    «Почему бы и нет? Здесь я чувствую свои прежние эмоции. Но когда это может произойти и кто будет моим противником? Это мой секрет»

    Головкин завершил профессиональную карьеру после трилогии с Саулем «Канело» Альваресом в сентябре 2022 года. Тогда казахстанец проиграл единогласным решением судей.

    До этого он уступил мексиканцу решением большинства, а также подрался вничью в их первом поединке в 2017 году. Всего на счету Головкина 42 выигранных поединка, 2 поражения и одна ничья.

