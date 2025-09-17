Геннадий Головкин хочет возобновить карьеру в боксе

Легендарный боксер из Казахстана, экс-чемпион мира в средней весовой категории, заявил о желании вернуться на профессиональный ринг.

«Почему бы и нет? Здесь я чувствую свои прежние эмоции. Но когда это может произойти и кто будет моим противником? Это мой секрет»

Головкин завершил профессиональную карьеру после трилогии с Саулем «Канело» Альваресом в сентябре 2022 года. Тогда казахстанец проиграл единогласным решением судей.

До этого он уступил мексиканцу решением большинства, а также подрался вничью в их первом поединке в 2017 году. Всего на счету Головкина 42 выигранных поединка, 2 поражения и одна ничья.