Аллен заменит Эрнандеса в бою с Де Риддером

11-й номер рейтинга среднего веса UFCподерется св рамках главного события вечера 19 октября на турнире в Ванкувере.

Изначально вместо него должен был драться Энтони Эрнандес, занимающий шестую позицию в ростере и идущий на серии из семи выигранных поединков кряду. Однако он получил травму и снялся с турнира.

Аллен в последнем поединке одолел единогласным решением судей бывшего претендента на титул Марвина Веттори. Де Риддер подходит к этой встрече после победы раздельным вердиктом над Робертом Уиттакером.

Рейнье сейчас замыкает топ-5 категории до 84 кг. С момента дебюта в промоушене в прошлом году он одержал 4 победы подряд, 3 из них были досрочными.