    Дана Уайт: Зрителей на турнире в Белом доме будет меньше 5000 человек

    Бои ММА UFC Дана Уайт 
    Глава UFC Дана Уайт рассказал, сколько зрителей будет на турнире в Белом доме в 2026 году, недавно анонсированном президентом США Дональдом Трампом.

    Дана Уайт
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Дана Уайт

    «Итак, на прошлой неделе мы с моей командой отправились в Белый дом, где состоялась наша первая встреча с Трампом. Мы представили все визуализации и начали просить его подтвердить, что ему нравится, а что нет, и ему все понравилось.

    Так что да, теперь мы погружаемся в работу с головой. Теперь начинается настоящая работа. В последний раз, когда я был в Белом доме, я поднялся на крышу Белого дома, и там были снайперы с 50-миллиметровыми винтовками.

    Это просто безумие. Но да, безопасность будет серьезной проблемой, потому что, в конце концов, задача Секретной службы — защищать президента, и я не знаю, как это будет работать, когда люди будут находиться на лужайке перед Белым домом. Однако зрителей точно будет меньше 5000 человек», — добавил Уайт.

