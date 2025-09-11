Гастелум назвал бойца, у которого самые большие шансы против Чимаева

Экс-претендент на временный титул UFC в среднем весе рассказал , у кого больше всего шансов побитьв категории до 84 кг.

«Я правда считаю, что Рейнье Де Риддер представляет собой наиболее серьезную угрозу для Чимаева. Я думаю, что он может стать тем самым парнем, который даст Хамзату трудный бой. С его габаритами и стилем нужно считаться. Я имею в виду, что, когда я увидел его бой с Робертом Уитакером, я был потрясен разницей в размерах. Я дрался с Уитакером и знаю, какой он крупный. По сравнению с Рейнье Роберт выглядит, как легковес»

Рейнье Де Риддер идет в UFC на серии из четырех побед подряд. В последнем бою он одолел раздельным решением Роберта Уиттакера, после чего занял пятое место в рейтинге средневесов UFC.