Соннен о реванше Перейры с Анкалаевым: Этот бой не будет конкурентным

Спортивный аналитикне видит смысла в реваншеи действующего чемпиона UFC в полутяжелом весе

«В первом бою счет по раундам 4-1 в пользу Анкалаева. Он не был слишком конкурентным. Перейра сделал несколько хороших вещей, например, остановил все тейкдауны соперника.

Бой шел довольно медленно, и мало что происходило. Я просто предполагаю, что мы не увидим ничего такого, что отличит шестой, седьмой, восьмой, девятый и десятый раунды от предыдущих.

Чему бы ни научился Перейра на этом опыте, почему мы не можем предположить, что Анкалаев тоже чему-то научится? Магомед провалил все свои броски.

Так что он должен теперь почувствовать и понять, как сбить с ног такого крупного противника. И как только Магомед уложит его на лопатки в реванше, я не думаю, что судьи увидят в таком поединке победу Перейры», — объяснил Соннен.