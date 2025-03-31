Соннен о реванше Перейры с Анкалаевым: Этот бой не будет конкурентным

Алекс Перейра и Магомед Анкалаев Фото: globallookpress.com
«В первом бою счет по раундам 4-1 в пользу Анкалаева. Он не был слишком конкурентным. Перейра сделал несколько хороших вещей, например, остановил все тейкдауны соперника.
Бой шел довольно медленно, и мало что происходило. Я просто предполагаю, что мы не увидим ничего такого, что отличит шестой, седьмой, восьмой, девятый и десятый раунды от предыдущих.
Чему бы ни научился Перейра на этом опыте, почему мы не можем предположить, что Анкалаев тоже чему-то научится? Магомед провалил все свои броски.
Так что он должен теперь почувствовать и понять, как сбить с ног такого крупного противника. И как только Магомед уложит его на лопатки в реванше, я не думаю, что судьи увидят в таком поединке победу Перейры», — объяснил Соннен.