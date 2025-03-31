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    Соннен о реванше Перейры с Анкалаевым: Этот бой не будет конкурентным

    Бои ММА UFC Сборная России Магомед Анкалаев Алекс Перейра
    Спортивный аналитик Чейл Соннен не видит смысла в реванше Алекса Перейры и действующего чемпиона UFC в полутяжелом весе Магомеда Анкалаева.

    Алекс Перейра и Магомед Анкалаев
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    Алекс Перейра и Магомед Анкалаев

    «В первом бою счет по раундам 4-1 в пользу Анкалаева. Он не был слишком конкурентным. Перейра сделал несколько хороших вещей, например, остановил все тейкдауны соперника.

    Бой шел довольно медленно, и мало что происходило. Я просто предполагаю, что мы не увидим ничего такого, что отличит шестой, седьмой, восьмой, девятый и десятый раунды от предыдущих.

    Чему бы ни научился Перейра на этом опыте, почему мы не можем предположить, что Анкалаев тоже чему-то научится? Магомед провалил все свои броски.

    Так что он должен теперь почувствовать и понять, как сбить с ног такого крупного противника. И как только Магомед уложит его на лопатки в реванше, я не думаю, что судьи увидят в таком поединке победу Перейры», — объяснил Соннен.

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