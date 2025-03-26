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    Ковингтон об Эдвардсе: Ему пора вешать перчатки на гвоздь

    Бои ММА UFC Колби Ковингтон Леон Эдвардс
    Американский боец смешанных единоборств Колби Ковингтон посоветовал своему бывшему сопернику Леону Эдвардсу завершить карьеру после проигрыша Шону Брэди.

    Колби Ковингтон
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    Колби Ковингтон

    «После нашего боя с Леоном у него больше нет желания драться. Я имею в виду, что это было заметно по ходу боя. Например, я сразу же сломал ему ногу, а он ничего не сделал. Он не пытался напасть на меня. Он просто, пытался довести бой доя решения. После того боя я понял, что он больше не голоден. Он заработал слишком много денег. Я заработал для него слишком много денег на той пресс-конференции. Я не думаю, что у Леона осталась мотивация, ему стоит повесить перчатки на гвоздь»

    Эдвардс на UFC London проиграл Шону Брэди удушающим приемом в четвертом раунде. Для бывшего чемпиона полусреднего веса это первое досрочное поражение в карьере.

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