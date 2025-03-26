Ковингтон об Эдвардсе: Ему пора вешать перчатки на гвоздь

Американский боец смешанных единоборств посоветовал своему бывшему соперникузавершить карьеру после проигрыша

«После нашего боя с Леоном у него больше нет желания драться. Я имею в виду, что это было заметно по ходу боя. Например, я сразу же сломал ему ногу, а он ничего не сделал. Он не пытался напасть на меня. Он просто, пытался довести бой доя решения. После того боя я понял, что он больше не голоден. Он заработал слишком много денег. Я заработал для него слишком много денег на той пресс-конференции. Я не думаю, что у Леона осталась мотивация, ему стоит повесить перчатки на гвоздь»

Эдвардс на UFC London проиграл Шону Брэди удушающим приемом в четвертом раунде. Для бывшего чемпиона полусреднего веса это первое досрочное поражение в карьере.