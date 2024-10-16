Кормье рассказал, что спасет Ника Диаса от провала в поединке с Люке

Бывший двойной чемпион UFC считает , чтоможет провалиться в бою св декабре на 310-м турнире в Лас-Вегасе.

«Что касается Ника Диаса, то я хочу видеть того парня с давних фотографий. Когда он дрался с Робби Лоулером, я был так взволнован, потому что, когда он вышел в октагон, он совсем не был похож на того человека. Он выглядел как парень за 40, который не дрался много-много лет, и я не знал, есть ли в нем еще та жажда борьбы. Битва с Люке будет тяжелой. Ник должен быть максимально сосредоточенным, если не хочет поставить себя в неловкое положение»

Ник Диас в последний раз дрался 3 года назад против экс-чемпиона полусреднего веса UFC Робби Лоулера, которому проиграл нокаутом в третьем раунде.