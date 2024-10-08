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    Вахитов о Перейре: Наличие всего одного хорошего удара не значит, что он топ-боец

    Бои ММА UFC Сборная России Алекс Перейра
    Российский профессиональный кикбоксер Артем Вахитов, бывший чемпион Glory в полутяжелом весе, отвергает мнение о том, что Алекс Перейра лучший ударник UFC.

    Алекс Перейра
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    Алекс Перейра

    «Я не думаю, что Перейра действительно хорош и что он лучший ударник UFC, потому как наличие всего одного хорошего удара не означает, что ты действительно топ-боец. Настоящий ударник — это тот, у кого много комбинаций и большой арсенал приемов. Его просто хорошо научили нанесению одного удара. Но это не значит иметь хорошую дистанцию, расчет времени и другие вещи. Так что я думаю, что из-за этого он не очень хороший ударник»

    Вахитов и Перейра дважды дрались друг с другом в Glory. Алекс выиграл в первом поединке раздельным вердиктом рефери. В реванше россиянин взял верх, победив решением большинства.

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