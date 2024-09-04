Уиттакер: Победа над Чимаевым докажет, что я лучший средневес в мире

Экс-чемпион UFC считает , что успех в поединке с непобежденным бойцом, представляющим ОАЭ, сделает его лучшим средневесом в мире.

«Вы можете поставить свой последний доллар на то, что прямо сейчас я тренируюсь на коврах, как животное. Я потею и истекаю кровью и оставляю все там, готовясь к этому бою. Я не ожидаю, что Чимаев устанет или что-то еще. Я ожидаю, что он выйдет агрессивным и будет очень сильным в борьбе. Я уже бывал в глубоких водах раньше. Я знаю, как действовать. Я хорош в этом. Я лучший средневес в мире. Победа над Чимаевым докажет это, и я с нетерпением жду нашего поединка»

Поединок Уиттакера и Чимаева состоится на турнире UFC 307 в рамках со-главного события вечера. Бойцы на данный момент занимают третью и 12-ю позиции в рейтинге среднего дивизиона.