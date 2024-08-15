Майкл Кьеза: Пиковый Фергюсон мог победить даже Хабиба

Боец полусреднего дивизиона UFC, недавний соперник считает , что «Эль-Кукуй» на пике мог бы победить

«Мне понравилось смотреть на бои Фергюсона. Я также много наблюдал за боями Рафаэля Дос Аньоса. Помню, что было с ним на пике, когда он вышел против Фергюсона. Я чувствую, что пиковый Тони мог победить кого угодно в мире. Я рискну и скажу, что, по-моему, он мог бы тогда победить даже Хабиба Нурмагомедова. Я думаю, что тогда был его пик. Его пик был в бою с Дос Аньосом, и даже при том, что он все еще выигрывал бои далее, уровень Тони постепенно начал немного снижаться»

Тони Фергюсон сейчас идет на серии из восьми поражений подряд. Последнее из них было сабмишном в первом раунде от Майкла Кьезы. До череды неудач Тони шел на серии из 12-ти побед кряду в легком весе UFC.