Миллер о ничьей с Энди Руисом: Это бокс, иногда здесь тебя грабят

Топовый боксер-тяжеловес посчитал , что сделал достаточно, чтобы победить бывшего чемпиона мира, назвав ничью в их встрече ограблением.

«Я знаю, что сделал достаточно для победы. Я нанес больше ударов, что называется эффективной агрессией. Это бокс, иногда здесь тебя грабят. Я просто хочу, чтобы фанаты продолжали поддерживать меня. Я всю свою жизнь был аутсайдером. Далее хотел бы подраться в карде, где будет реванш Фьюри и Усика. Я сказал, что выйду на ринг, если с Джаредом Андерсоном все будет в порядке. Я все равно буду драться с ним в декабре. Есть только один "Большой ребенок", и это я»

В поединке с Энди Руисом один рефери зафиксировал успех Джарелла Миллера со счетом 116-112. Двое других судей показали на карточках 114-114. Таким образом, решением большинства была объявлена ничья.