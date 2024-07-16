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    Цзю о Фундоре: Он слишком неуклюж, я мог его нокаутировать

    Бои Бокс WBC WBO WBA IBF Сборная России Тим Цзю
    Бывший чемпион мира по боксу в первом среднем весе по версии WBO Тим Цзю назвал своего недавнего соперника Себастьяна Фундору неуклюжим бойцом.

    Тим Цзю
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    Тим Цзю

    «Знаете, я чувствовал, что все под контролем и вроде бы все шло хорошо. Потом, я думаю, удар, открывший рассечение, выбил меня из колеи, и я просто не смог адаптироваться. На мой взгляд, я мог бы выступить лучше. Я все еще верю, что мог бы нокаутировать его. Он неуклюжий противник, высокий левша. Тяжело, когда у оппонента такой размах, но я думаю, как только он почувствовал мою силу, он понял, что не сможет вступить в открытый бой, поэтому ему нужно было просто действовать разумно»

    Тим проиграл Фундоре раздельным решением судей в марте этого года и упустил титул WBO. Для Цзю младшего это поражение стало первым в карьере при 24-х победах.

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