Цзю о Фундоре: Он слишком неуклюж, я мог его нокаутировать

Бывший чемпион мира по боксу в первом среднем весе по версии WBO назвал своего недавнего соперниканеуклюжим бойцом.

«Знаете, я чувствовал, что все под контролем и вроде бы все шло хорошо. Потом, я думаю, удар, открывший рассечение, выбил меня из колеи, и я просто не смог адаптироваться. На мой взгляд, я мог бы выступить лучше. Я все еще верю, что мог бы нокаутировать его. Он неуклюжий противник, высокий левша. Тяжело, когда у оппонента такой размах, но я думаю, как только он почувствовал мою силу, он понял, что не сможет вступить в открытый бой, поэтому ему нужно было просто действовать разумно»

Тим проиграл Фундоре раздельным решением судей в марте этого года и упустил титул WBO. Для Цзю младшего это поражение стало первым в карьере при 24-х победах.